Roma: domani 19 dicembre il forum “Cultura e sport, un binomio per vivere” promosso da ICS

ROMA - Domani 19 dicembre 2022 (ore 11,00) a Roma presso la Sala Conferenze di Palazzo Massimo (Largo di Villa Peretti, 2) si terrà il forum, organizzato in sinergia con l'Istituto per il Credito Sportivo, dal titolo: "CULTURA E SPORT UN BINOMIO PER VIVERE". L'evento è organizzato in occasione della Mostra tenutasi a Tivoli, Villa d'Este "UMANO TROPPO UMANO – L'Agone atletico dagli altari alla polvere". Dopo il saluto del Presidente per il Centro Europeo per il Turismo e la Cultura di Roma Giuseppe LEPORE e del Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo Antonella BALDINO, prenderanno la parola il Direttore del Museo Nazionale Romano Stephane VERGER, il Direttore di Villa Adriana e Villa d'Este Andrea BRUCIATI, il Vice Presidente del Coni Silvia SALIS, l'Assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel GOTOR ed il Comandante dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Vincenzo MOLINESE.