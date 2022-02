Roma, De Santis (Lcr): "Garantire continuità per nidi e scuole dell'infanzia"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Salvaguardare la continuità delle attività integrative nei nidi e nelle scuole dell'infanzia è un dovere a cui l'Amministrazione capitolina non può e, soprattutto, non deve sottrarsi, anche e soprattutto alla luce delle enormi problematiche legate alla pandemia da covid19 che hanno notevolmente penalizzato la formazione dei nostri bambini negli ultimi due anni. Proprio a tutela del sacrosanto diritto dei piccoli alunni a beneficiare di momenti formativi e di socializzazione di grande importanza, presenterò oggi stesso all'Assemblea Capitolina una mozione a mia firma che impegna il Sindaco e l'Assessore competente a porre in essere ogni azione necessaria ad assicurare la ripresa a pieno regime delle attività curriculari ed extrascolastiche, al momento interrotte a causa dell'impossibilità del personale educativo esterno di accedere ai plessi scolastici interessati e del silenzio dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e dei Ministeri dell'Istruzione e della Salute a fronte della richiesta di parere avanzata dal Dipartimento Servizio Educativi e Scolastici di Roma Capitale circa 5 mesi fa. Le Associazioni di settore, è bene ricordarlo, sono ancora in attesa di conoscere la data di inizio delle attività integrative per l'anno scolastico in corso, al fine di presentare i nuovi progetti e di proseguire quelli già richiesti e approvati dai Consigli di Scuola". Lo dichiara, in una nota stampa, il consigliere capitolino della lista Civica Raggi Ecologia e Innovazione Antonio De Santis. - (PRIMAPRESS)