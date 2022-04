Roma: crisi della giunta Gualtieri in Campidoglio sui rifiuti. Quattro convocazioni senza numero legale

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Dopo la spaccatura di ieri nel Consiglio straordinario sui rifiuti, la maggioranza di Gualtieri è ufficialmente in crisi. Oggi, dopo quattro appelli in Aula Giulio Cesare, la maggioranza non ha raggiunto il numero legale, nonostante ci fosse all'ordine dei lavori un'importante delibera sul regolamento del servizio educativo per gli alunni con disabilità. La maggioranza perde pezzi dopo soli sei mesi di amministrazione, a conferma della difficoltà di governare quando non si condividono programmi e obiettivi”. A scriverlo in una nota congiunta sono i gruppi di FdI, Lega e Udc- Forza Italia in Assemblea Capitolina.

Per superare il piano rifiuti regionale su cui si è generato lo scontro politico, il Campidoglio dovebbe trovare un iter alternativo. Il pensiero di Gualtieri è rivolto ad una delega straordinaria del governo nell'ambito della gestione del Giubileo 2025, ma sopratutto alla realizzazione di un termovalorizzatore su suolo di Roma che però non ha trovato il consenso anche tra gruppi di sinistra. - (PRIMAPRESS)