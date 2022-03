Roma, caro-bollette: l'ex sindaco Virginia Raggi propone un fondo di solidarietà per le famiglie fragili

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'ex sindaco di Roma Capitale, Virginia Raggi ha presentato in Assemblea capitolina, a nome dei gruppi capitolini del M5S e della LcR, una mozione che mira alla costituzione di un fondo di garanzia e di solidarietà in favore delle famiglie e delle imprese romane in morosità utilizzando la cedola con cui Acea distribuisce annualmente gli utili a Roma Capitale. Un'iniziativa, che secondo Raggi, metterebbe l'Amministrazione capitolina nella possibilità di sostenere il difficile momento di cittadini più fragili. La proposta ora al vaglio della maggioranza guidata dal sindaco Roberto Gualtieri, potrebbe avere una corsia preferenziale.

"Auspichiamo che tutti i gruppi consiliari capitolini si mostrino uniti e compatti nel perseguire un obiettivo di estrema importanza per i romani, le cui finalità solidaristiche dovrebbero prescindere da ogni appartenenza o colore politico" - ha sottolineato in una nota il capogruppo della Lista Civica Raggi Ecologia e Innovazione, Antonio De Santis. - (PRIMAPRESS)