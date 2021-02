Roma Capitale, De Santis (Personale): "Procederemo alla vaccinazione dei 3.629 vigili urbani"

(PRIMAPRESS) - ROMA – Roma Capitale ha comunicato alla Regione Lazio il fabbisogno di vaccini per gli agenti di Polizia Locale. Come da indicazioni della Regione, la prima tranche di vaccinazioni riguarderà gli agenti sotto i 55 anni, si tratta complessivamente di 3.629 unità. Tale procedura è scattata in seguito alla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dello scorso 11 febbraio, relativo alla pianificazione delle vaccinazioni da virus Covid-19 per le Forze dell’Ordine. L’Assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis, sottolinea: “Gli uomini della polizia locale sono stati in prima linea durante il lockdown, fornendo supporto alla cittadinanza e sono tutt’ora in prima linea. Per questo è importante offrire loro la possibilità di usufruire del vaccino in via prioritaria. Ci auguriamo che presto tale opportunità possa essere estesa anche agli agenti ultracinquantacinquenni. Ringrazio il Comandante Ugo Angeloni che ha consentito l’immediato avvio delle procedure”. - (PRIMAPRESS)