Roma, calcio a 5: concluso il primo turno della 58° Coppa dei Canottieri Fideuram PB

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per la 58a edizione della Coppa dei Canottieri Fideuram Private Banker in corso al Circolo Canottieri Lazio, non è stata solo la sfida sul rettangolo di gioco del calcio a 5 ad impegnare le squadre ma anche i 40 gradi di Caronte che stanno imperversando sulla capitale. La prima parte della manifestaizone si è appena conclusa e riprenderà il prossimo 5 luglio per poi concludersi il 20 luglio con la classifica finale.

Nella categoria over 60 il campione in carica del CC Lazio giocherà alla ripresa il 5 luglio in casa contro lo Sporting Eur, che appare come una fotocopia della finale del 2021 (quella era finita 3 a 0 per i biancoazzurri). Nonostante le temperature il CC Roma e il CT Eur hanno giocato e vinto le prime due partite con goleade. Nel calcetto categoria over 50, CC Aniene e Sporting Eur primeggiano nei loro rispettivi gironi, ma nella lista del Circolo di Giovanni Malagò spicca il nome del ct azzurro Roberto Mancini che tutti attendo per l’esordio nella 'fossa'. Nella categoria over 40, CC Aniene e RCC Tevere Remo sono in testa alle classifiche, ma c'è da notare l’ottima prestazione del Tevere Remo che ha battuto i pluricampioni del CT Eur con un secco 4 a 1.

Nella categoria assoluti, il rientro del CC Aniene si fa sentire con due vittorie nelle prime due partite che mettono in sicurezza la qualificazione ai quarti di finale. Grosso equilibrio negli altri due gironi, c'è da sottolineare l’ottima prestazione della Corte di Conti che ferma sul 3-3 i campioni del CC Lazio in campo con Rocco Giordano figlio di Bruno.

Le 58 edizioni di questa classica ne fanno uno degli appuntamenti più interessanti per lo sport sociale nella capitale con il pratrocinio di Coni, Sport e Salute, Regione Lazio, l'ente di promozione sportiva Msp Italia e Comune di Roma Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda - (PRIMAPRESS)