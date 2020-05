Roma: bus in fiamme nella Galleria Giovanni XXIII. Non c'era nessun passeggero a bordo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Autobus in fiamme a Roma all'interno della Galleria Giovanni XXIII, direzione Via Pineta Saccehetti Trionfale. Sul posto vigili del fuoco e diverse pattuglie della polizia locale che hanno chiuso la galleria in entrambe le direzioni. Nessun passeggero a bordo. Dalle prime informazioni, un automobilista è stato trasportato in ospedale in codice giallo perché rimasto intossicato dal fumo. L'uomo avrebbe abbandonato il suo veicolo uscendo a piedi dalla galleria. - (PRIMAPRESS)