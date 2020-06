Roma: arrestati dai carabinieri per truffa e corruzione funzionari dell'Ufficio Condoni del Comune

(PRIMAPRESS) - ROMA - Denunce di cittadini per abusi, rilascio di licenze sospette a “teste di legno” per conto di personaggi in odore di criminalità anche a pochi passi dalla residenza del Papa a Santa Marta, hanno fatto scattare gli arresti domiciliari per sei persone accusate, a vario titolo, di corruzione, truffa, falsa attestazione e certificazione. I carabinieri del Comando provinciale hanno riscontrato irregolarità nelle pratiche di condono edilizio. Quattro dipendenti della Società "Risorse per Roma Spa" appaltata dal Comune per la gestione dell'Ufficio Condono, un funzionario del Comune stesso e un geometra libero professionista, in cambio di compensi indebiti manovravano le richieste di sanatoria per regolarizzare immobili abusivi. - (PRIMAPRESS)