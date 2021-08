Roma: al vaglio la posizione di un’automobilista coinvolto nell’omicidio stradale del 26enne travolto ad Ostiense

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ci sarebbe un fermo per l'omicidio stradale di questa mattina in cui è deceduto un giovane di 26 anni a bordo di uno scooter elettrico nel quartiere Ostiense di Roma. Il pirata della strada era fuggito via subito dopo lo scontro ma poi secondo alcune fonti ci sarebbe stato un fermo grazie alle informazioni raccolte dagli investigatori. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.30 all'incrocio tra via Ostiense e il ponte Settimia Spizzichino.

La posizione di una persona coinvolta nell'incidente stradale mortale è ora al vaglio degli agenti della polizia locale di Roma Capitale. - (PRIMAPRESS)