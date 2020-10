Roma: agli arresti il sindaco di Artena e 22 persone per reati di concussione nel piccolo comune laziale

(PRIMAPRESS) - ROMA - I Carabinieri del comando provinciale di Roma hanno eseguito arresti domiciliari per sindaco, Felicetto Angelini, assessore ai Lavori Pubblici, l'ex responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Artena (RM) e per il presidente di una cooperativa urbanistica cui il Comune aveva affidato l'istruttoria dei condoni edilizi. Rilevati, tra gli altri,i reati di concussione,falsità ideologica (in merito all'approvazione del bilancio di previsione del Comune per gli anni 20182020), corruzione, abusi d'ufficio.Ventidue le persone - (PRIMAPRESS)