Roma: adottato dall'Assemblea capitolina il piano per l'energia Sostenibile e Clima

ROMA - L'Assemblea Capitolina, questo pomeriggio, ha approvato la delibera con cui Roma Capitale adotta il PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima). Si tratta di uno strumento di pianificazione fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici che coinvolge tutti i settori dell'organizzazione urbana: dal trasporto, allo sviluppo urbano, agli standard energetici, alla rigenerazione del patrimonio edilizio, all'illuminazione stradale, all'economia circolare, al verde, all'utilizzo di energie rinnovabili, allo smart working, agli sportelli energia sostenibile a supporto di cittadini e imprese. Attraverso questo documento Roma Capitale rispetta gli impegni assunti nel 2017 con la sottoscrizione del "Patto dei Sindaci" prevedendo di ridurre le emissioni climalteranti di almeno il 40% al 2030 all'interno del proprio territorio.

Il documento è frutto di un lavoro partecipato di tutti gli assessorati e i Dipartimenti di Roma Capitale in collaborazione con ISPRA, ENEA, GSE, il Ministero della Difesa attraverso il quale si definiscono le strategie e le azioni per la riduzione di CO2 attraverso la riorganizzazione urbana con una nuova consapevolezza della correlazione tra inquinamento e benessere, tra sostenibilità ambientale e crescita economica nel tempo.