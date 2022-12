Roma: accese le luminarie “fotovoltaiche” di Via del Corso e dell’albero di Piazza Venezia

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'accensione dell'albero di Natale di Piazza Venezia ha segnato oggi 8 dicembre l'inizio delle lfestività capitoline ispirate alla pace e al risparmio energetico. Roma Capitale, Gruppo Acea e FAO rappresentate dal Sindaco Roberto Gualtieri, dall’Ad Fabrizio Palermo, dal Direttore Generale Qu Dongyu e dal Vice Direttore Generale, Maurizio Martina hanno inaugurato le luminarie anche di via del Corso alimentate da un impianto fotovoltaico installato nella piazza che permette di ridurre il consumo energetico dell’illuminazione in un momento storico caratterizzato dalla necessità di adottare comportamenti virtuosi nell’utilizzo della risorsa. Entrambe le iniziative sono inserite nel progetto “Accendiamo la Sostenibilità, Roma by Light” curato da ACEA. Dopo la breve presentazione, insieme ai bambini del Coro delle Voci Bianche del Teatro dell’Opera, è stato acceso l’albero in piazza Venezia, la cui illuminazione è alimentata dall’impianto fotovoltaico da 16 kWp, con accumulo di energia attraverso batterie agli ioni di litio da 25 kWh. Il sistema, fornito da ACEA, progettato e installato dalla società COMAL, consente un risparmio energetico atteso di 27 kWh giornaliero. L’impianto fotovoltaico, oltre ad alimentare l’illuminazione dell’albero di Natale attraverso le batterie, fornirà l’eventuale energia eccedente direttamente alla rete di distribuzione. Il sistema permette una riduzione delle emissioni di CO2 di 17,55 Kg/giorno che per tutta la durata dell’illuminazione dell’albero equivalgono a 526 kg di CO2. - (PRIMAPRESS)