Roma: 52enne accoltellato in via Borghesiana. È caccia all’omicida setacciando le immagini delle telecamere

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si sta scandagliando tra le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'area nei pressi di via della Borghesiana alla periferia di Roma dove Un uomo italiano di 52 anni è stato accoltellato in strada ed è morto in ospedale per le ferite. L'uomo, dopo essere stato soccorso dal 118, è morto al Policlinico Tor Vergata.Sul posto la polizia che indaga sull'episodio. Al vaglio anche il passato della vittima e le frequentazioni delle ultime ore. L'aggressore, a quanto si apprende, è fuggito subito dopo l'accaduto. - (PRIMAPRESS)