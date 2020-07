Roma: 12 opere di street artist sui muri degli ospedali del Lazio per ringraziare il personale sanitario impegnato nel Covid-19

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ringraziare il lavoro del personale sanitario svolto durante il picco della pandemia da coronavirus ma anche lasciare un segno per ricordare che non è stata ancora detta la parola fine. E’ così che Mercoledì 22 luglio alle 10.30 presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo (e in diretta sulla pagina Facebook della Regione Lazio) si svolgerà la presentazione del progetto DICIAMO INSIEME GRAZIE che vedrà coinvolti 12 ospedali in cui saranno realizzate opere di street art di Agostino Iacurci, Alice Pasquini, Greg Jager, Gummy Gue, Jonathan Calugi, Joys, Krayon, Lucamaleonte e studio tuta. Le opere saranno realizzate agli ospedali San camillo-forlainni, San filippo Neri, Sandro Pertini, Gemelli, Policlinico tor Vergata ma anche al Belcolle di viterbo e lo Spazioni di Frosinone e Santa Maria goretti di Latina. - (PRIMAPRESS)