Rogo San Giuliano Milanese: spenti gli ultimi focolai. Ora si mette in sicurezza l’area petrolchimica

(PRIMAPRESS) - SAN GIULIANO MILANESE - Il vasto incendio che ieri era divampato nell'azienda petrolchimica e di rifiuti speciali di San Giuliano Milanese ha tenuto impegnati i Vigili del Fuoco fino alle prime ore del mattino di oggi per sedare gli ultimi focolai. Ora sono in corso le operazioni In smantellamento il capannone dove si trova uno dei magazzini di stoccaggio dove si è verificata l'esplosione che ha innescato l'incendio e che ha bruciato migliaia di litri di solventi e e creato una enorme nube nera. I cittadini, secondo le indicazioni dell'Arpa sono invitati a tenere chiudere le fiMestre. Il bilancio è di 6 feriti,uno ancora grave per le ustioni riportate. Per il controllo del maxi-rogo è stato necessario l'intervento di 20 squadre di Vigili del Fuoco, alcune delle quali ancora impegnate nel mettere in sicurezza l'area. - (PRIMAPRESS)