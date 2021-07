Roghi Sardegna il rientro degli sfollati, la solidarietà degli agricoltori e la polemica sulla prevenzione

(PRIMAPRESS) - SARDEGNA - Quasi tutti i 1.500 cittadini dei centri interessati dagli incendi che domenica hanno dovuto abbandonare le proprie case sono potuti rientrare. Sono ancora momentaneamente impossibilitati 50 cittadini di Cuglieri (Oristano) e 30 ospiti della casa di riposo a Borore "La Regione sarà al fianco dei cittadini colpiti mettendo in campo ogni azione utile ad ottenere immediatamente strumenti di ristoro per famiglie e imprese, come già detto dal Presidente Solinas", ha detto l'assessore all'Ambiente, Lampis, dopo un sopralluogo. Ma superata la fase critica resta la devastazione che anche i ristori non potranno superare per questo è scattata la solidarietà tra gli stessi agricoltori per portare il foraggio al bestiame sopravvissuto all'incendio. E poi c'è la polemica di una regione che non riesce a trovare un punto di equilibrio nella prevenzione degli incendi. - (PRIMAPRESS)