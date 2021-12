Rocca di Papa (RM): morta una donna nell'esplosione di una villetta. Forse una fuga di gas

(PRIMAPRESS) - ROMA - Scoppio da fuga di gas in una villetta vicino Roma. Ferita una donna nell'esplosione a Rocca di Papa, vicino Roma, con il crollo di una porzione di edificio. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. I vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie una donna inglese di 80 anni.E' stata portata in ospedale in gravi con- dizioni. Sono in corso indagini sulle cause del crollo e verifiche per eventuale presenza di altre persone coinvolte. Non si esclude che l'esplosione sia stata provocata da fuoriuscita di gas. Nel garage sarebbero state trovate due bombole. - (PRIMAPRESS)