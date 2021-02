Rivolta nel carcere haitiano di Port au Prince. Morto il direttore e sette detenuti

(PRIMAPRESS) - HAITI - Sette detenuti e il direttore del carcere di Croix-des-Bouquets, alla periferia di Port au Prince, ad Haiti, sono morti a seguito di violenti scontri. Non è ancora chiaro se si sia trattato di una rivolta carceraria o di una attacco armato dall'esterno. Numerosi detenuti sarebbero comunque riusciti a fuggire. La polizia ha usato lacrimogeni ed eretto barricate nei punti di accesso alla prigione per bloccare le vie di fuga. Tra gli evasi vi sarebbe anche un pericolosissimo ex boss. - (PRIMAPRESS)