Riva del Garda: la rassegna fieristica Hospitality cresce con l’oleoturismo. La collaborazione con il Consorzio Olio Evo

(PRIMAPRESS) - RIVA DEL GARDA - Dall'area dedicata all'enoturismo di Winescape, all'interno di Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza di Riva del Garda, all’oleoturismo per un'offerta più completa del settore Ho.Re.Ca nella rassegna che si svolgerà dal 6 al 9 febbraio prossimo. Oltre al 'contenuto' di cantine, infatti, la fiera gardesana introduce 10 selezionati frantoi accomunati dalla capacità di generare destinazioni turistiche attraverso esperienze che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico ed economico del territorio. Grazie anche alla collaborazione di realtà come Slow Food Trentino Alto Adige, il Consorzio Vignaioli del Trentino e FIVI- Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, i visitatori di Winescape potranno entrare in contatto con aziende italiane che, con la loro offerta, uniscono produzione vitivinicola e ospitalità, tra alloggi immersi nei vigneti e servizi legati al turismo del vino. Inoltre, dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno Winescape arricchirà il vasto spazio espositivo con un’enoteca riservata alle degustazioni guidate da sommelier professionisti. Stesso concept per la collaborazione del Consorzio Turismo dell’Olio EVO IGP, DOP e BIO: presenti in fiera i produttori olivicoli che hanno saputo valorizzare il proprio prodotto in un’ottica turistica innovativa, coniugando qualità e artigianalità e coinvolgendo gli ospiti oltre la semplice degustazione. “Il turismo dell’olio extravergine di oliva ha grandi possibilità di espansione, analoghe a quelle esistenti per il vino – dichiara Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality. - Se l’enoturismo costituisce un settore che da solo vale 2,5 miliardi di euro l’anno, è ormai noto che anche nel mondo dell’olio sono in corso grandi investimenti da parte di realtà che hanno compreso le potenzialità di crescita del settore anche in chiave turistica. Per questa ragione, abbiamo voluto ampliare Winescape facendone ancora di più un laboratorio di idee e strumenti per gli operatori del settore che vogliono espandere e diversificare la propria offerta verso il turismo esperienziale”. - (PRIMAPRESS)