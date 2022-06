Ritrovamento elicottero con i 7 dispersi: sequestrata l’area di Monte Cusna e indagini sulle cause

(PRIMAPRESS) - REGGIO EMILIA - Dopo il ritrovamento dell'elicottero e dei 7 corpi che erano a bordo, ora si cercherà di ricostruire la dinamica dell'incidente. In realtà una pista è emersa da un video postato dal figlio di uno dei 6 passeggeri che aveva avuto il tempo di inviare delle immagini prima che l'elicottero entrasse in un temporale. La zona del ritrovamento sul monte Cusna, nell'Appennino Reggiano, è stata immediatamente posta sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia che procede per disastro colposo. - (PRIMAPRESS)