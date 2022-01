Ritorno a scuola: pressing delle regioni e l’attesa delle decisioni di Draghi, Figliuolo, Speranza e Bianchi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sospendere il monitoraggio delle scuole sentinella e distinguere il protocollo per classi di età, vista la differenza di copertura vaccinale dei bambini e dei ragazzi. E stop ai tamponi molecolari al primo giorno: possono essere sostituiti da tampomi antigenici fatti in farmacia o anche a scuola (dove possibile) «in autosomministrazione». È quanto chiedono le regioni per il ritorno a scuola dopo le vacanze natalizie mentre è in corso a Palazzo Chigi, l'incontro tra Figliuolo, Speranza e Bianchi con il premier Draghi. Una bozza delle Regioni prevede che alle elementari e in Prima media con 4 o più contagi in classe scatta una settimana di Dad, quarantena per gli alunni della classe e tampone per i non vaccinati. Sotto i 4 casi invece autosorveglianza e uso delle Ffp2. - (PRIMAPRESS)