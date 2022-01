Ristori, via libera al decreto per i settori in crisi: da discoteche a sport e cultura

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge per i nuovi sostegni alle attività in crisi per il Covid e per intervenire sui prezzi delle bollette, si apprende. Il Dl unico sui due temi prevede nella bozza 29 articoli. Tra gli interventi, quelli per discoteche, esercizi commerciali,terme,enti locali,cultura, sport, trasporti, contrasto a frodi fiscali, scuola,famiglie. Approvato all'unanimità Dl per il voto dei Grandi elettori positivi al Covid. - (PRIMAPRESS)