Ristori, il CdM deciderà per una copertura di 1,5 mld ai settori colpiti: turismo, sport, tessile e spettacolo

ROMA - Si è conclusa, dopo poco più di due ore la cabina di regia sul caro bollette e sui ristori causa Covid, a Palazzo Chigi con il premier Draghi e i capidelegazione della maggioranza. A quanto si apprende, la dote per i ristori alle aziende colpite dalle nuove restrizioni Covid dovrebbe essere di 1,5mld. I settori interessati sono turismo, spettacolo,sport,tessile e moda. Ora la decisione al CdM, che tratterà anche il tema del voto per il Colle per i grandi elettori positivi al Covid.