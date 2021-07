Rischio informatico nelle strutture sanitarie, la survey del gruppo Relyens e Università di Torino

(PRIMAPRESS) - TORINO - La pandemia ha spinto il SSN a raccogliere molti più dati per tracciare le insorgenze epidemiche e stabilirne le curve evolutive. Ma lì dove ci sono dati, il pericolo di rischi cyber è possibile. Uno studio unico sull’argomento ha fotografato lo stato dell’arte della sanità italiana nell’affrontare le minacce introdotte dal processo di digitalizzazione, individuando punti di forza, aree cieche e margini di miglioramento. Questo, sempre con l’obiettivo ultimo di costruire una sanità sempre più sicura. Ne parleranno in una conferenza organizzato dal gruppo Relyens, società specializzata in assicurazione e gestione dei rischi in sanità – e il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino che si terrà Mercoledì 07 Luglio 2021 (Ore 10.30) sulla Piattaforma “Clickmeeting.

Verrà presentato alla stampa il whitepaper “Capire il rischio cyber: il nuovo orizzonte in sanità”, nato dalla prima survey realizzata in Italia sulla preparazione al rischio informatico nelle strutture sanitarie del nostro Paese. - (PRIMAPRESS)