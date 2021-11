Rincaro bollette, Draghi: "Interverremo per aiutare le famiglie più povere". Stanziati 4,2 mld di euro

(PRIMAPRESS) - ROMA - La transizione ecologica è "esistenziale" ed è "molto importante che per sfide essenziali per l'Italia e il futuro tutti trovino il modo di andare d'accordo". Così il premier Draghi sottolineando che sulla sfida della transizione dobbiamo essere "aperti a tutto". Poi assicura che il governo è pronto a intervenire di nuovo contro il carobollette. "Per limitare i rincari nel breve periodo e aiutare in particolare le famiglie più povere, abbiamo stanziato 1,2 miliardi di euro a giugno e oltre 3 miliardi a settembre". - (PRIMAPRESS)