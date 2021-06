Rimini: stupro di gruppo ai danni di una 15enne. Rintracciati i presunti autori

(PRIMAPRESS) - RIMINI - La polizia avrebbe rintracciato nella notte tutti i presunti autori di uno stupro di gruppo avventuto a Rimini. La vittima sarebbe una 15enne che ha denunciato gli abusi perpetrati, secondo quanto riferito dalla ragazza, da suoi amici coetanei. La violenza sarebbe accaduta sulla spiaggia accanto al porto della cittadina romagnola. La ragazza con gli amici era stata in un locale del lungomare e poi sarebbe andata in spiaggia con altre persone, tutte minorenni. Poi, la denuncia agli agenti della polizia intervenuta sul posto. La ragazza, alla presenza del padre, avrebbe raccontato in lacrime di aver subito atti sessuali contro la propria volontà. I fatti sono accaduti ieri sera. - (PRIMAPRESS)