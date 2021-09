Rimini: si apre al Parco Fellini l'Italian Bike Festival con le novità del settore

(PRIMAPRESS) - RIMINI - Si apre oggi l’Italian Bike Festival di Rimini (10-12 settembre), dedicato al veloce cambiamento di questo settore che in pochi anni ha generato un’accelerazione della mobilità leggera e sostenibile. Ma come tutti i fenomeni in espansione i dati dei furti di biciclette sono aumentati in modo esponenziale. La società di piattaforme cloud Trackting presenterà al salone romagnolo un sofisticato congegno di tracciatura del “movimento” della bici. Fleet, consente di rintracciare la bicicletta anche se si trova in un locale al chiuso ma l’utilizzo del dispositivo come spiega il Ceo dell’azienda, Claudio Carnevali è sopratutto di monitorare grandi flotte di noleggio sia dal punto di vista del rintracciamento ma anche dell’analisi chilometriche e di percorrenze.

Al Parco Fellini di Rimini arrivano anche la nuova proposta della bolognese MT Distribution che presenterà una versione customizzata della VR46 e-Mtb. - (PRIMAPRESS)