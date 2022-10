Rimini: il TTG Travel Experience al via nel quartiere fieristico per analizzare i nuovi trend del turismo

(PRIMAPRESS) - RIMINI - Apre domani alla fiera di Rimini la 59ª edizione del TTG Travel Experience di Italian Exhibition Group. Il più importante marketplace del turismo in Italia, assieme al 71° SIA Hospitality Design e al 40° SUN Beach&Outdoor Style, conta 2.200 brand espositori, mille buyer esteri, il 58% dall´Europa e il 42% provenienti dal resto del mondo, e oltre 200 eventi. Il quartiere fieristico di IEG mostrerà al mercato il meglio del prodotto turistico Italia, con tutte le 20 Regioni e con oltre 50 destinazioni estere, confermandosi la manifestazione di riferimento per l´outgoing italiano.



I tre saloni di IEG saranno inaugurati ufficialmente alle ore 12 nella Hall Sud con un talk su ´La svolta Unbound del turismo: progetti d´impresa per viaggiatori con nuove sensibilità´, moderato da Camila Raznovich, conduttrice televisiva di ´Kilimangiaro. Tutte le facce del mondo´. Interverranno Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, Andrea Corsini, assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, Pierluigi De Palma, presidente ENAC, Bernabò Bocca, presidente Federalberghi e Roberta Garibaldi, amministratore delegato ENIT.