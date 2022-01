Riforma SET 118: Balzanelli ha incontrato il Ministro della Salute, Roberto Speranza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una riforma legislativa per assicurare al Sistema di Emergenza Territoriale 118 il riconoscimento della funzione gestionale nazionale con un inquadramento delle sue equipe sanitarie. E' questo quanto espresso oggi dal presidente del Sis 118, Mario Balzanelli, nell'incontro presso il Ministero della Salute con il ministro Roberto Speranza. Balzanelli ha sottolineato il ruolo fondamentale e strategico della medicina di prossimità che dovrebbe prevedere nell'organizzazione dipartimentale , provinciale e regionale l'inquadramento di un team sanitario di 1 medico e 1 infermiere ogni 60 mila abitanti e con un numero di mezzi autosoccorso in grado di assicurare il raggiungimento dei vari scenari critici nel rispetto delle tempistiche di intervento in aree urbane ed extraurbane. Unità - ha precisato ancora Balzanelli - in capo alle Centrali Operative che possano gestire interventi di telemedicina, telediagnosi e telemoniteraggio. "Le tecnologie ci sono tutte - ha detto ancora Balzanelli - ma dobbiamo fare in modo che un servizio avanzato e percepito come salvavita dai cittadini del nostro Paese, ne abbia la disponibilità per diventare uno dei servizi più efficienti in Europa". L'altra questione esposta al ministro Speranza è la necessità di separare la chiamata di emergenza di sicurezza dal numero di emergenza sanitaria con un numero diretto. "La chiamata al numero unico fa perdere minuti preziosi per salvare una vita umana. Minuti che fanno la differenza e che pesano terribilmente sulle nostre coscienze". - (PRIMAPRESS)