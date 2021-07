Riforma Giustizia: in CdM si trova la quadra. Via tutti gli emendamenti. Domenica in Aula per dare forma al provvedimento

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal Consiglio dei Ministri arrivato l'ok dopo una giornata di tensioni. La ministra: "Maggioranza si impegna a ritirare tutti gli emendamenti. Obiettivo giustizia celere, nessun processo andrà in fumo". Conte: "Non è la nostra riforma, ma l'abbiamo migliorata". Fonti Lega: "Pentastellati a lutto per superamento Bonafede". L'accelerata impressa dal premier Mario Draghi ha avuto esito positivo. Si è concluso con il via libera anche da parte del M5s, il Consiglio dei ministri alla proposta di mediazione sulla riforma del processo penale. L'accordo è stato unanime, secondo quanto affermato, al termine della riunione, dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. L'ok è arrivato, dopo una giornata di tensioni nella maggioranza, che aveva portato anche a una sospensione di oltre due ore del vertice a Palazzo Chigi. Nel frattempo la Commissione Giustizia della Camera è stata nuovamente convocata alle 20 per esaminare la riforma del processo penale. La Conferenza dei capigruppo è stata differita di due ore, quindi alle 19,15 circa. La stessa capigruppo è chiamata a decidere i tempi di esame della riforma del processo penale in Aula. Una ipotesi emersa, hanno riferito i partecipanti, è iniziare la discussione generale in Aula domenica pomeriggio. Soddisfazione della ministra Cartabia ma nello sfondo c'è il disaccordò del Csm. - (PRIMAPRESS)