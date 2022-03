Riforma Catasto: la posizione rigida della Sottosegretaria Guerra che irrita la Lega: “È un grimaldello per maggiori tasse”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La riforma del catasto, spacca la maggioranza sull'articolo della delega fiscale che prevede la mappatura degli immobi- li. FI,Lega e FdI vogliono lo stralcio. La sottosegretaria alle Politiche sociali Maria Cecilia Guerra (PD):"Se non è approvato si ritiene conclusa l'esperienza di governo". Una posizione giudicata arrogante quella dell'esponente del Pd da parte della Lega che vede nella mappatura verso un grimaldello per introdurre maggiori tasse sulla casa. La commissione Finanze tornerà a riunirsi domani quando sarebbe attesa una proposta di 'mediazione' da parte di FI Il termine per presentare emendamenti al Ddl delega è scaduto, ma il relatore e presidente della Commissione Marattin (Iv) potrebbe accogliere "riformulazioni"emendamenti già ammessi discussione. - (PRIMAPRESS)