Rieti: condanna per 5 persone nel processo delle due palazzine crollate ad Amatrice nel 2016

(PRIMAPRESS) - RIETI - Il Tribunale di Rieti ha condannato tutti e 5 gli imputati nel processo per il crollo di 2 palazzine popolari, costato la vita a 18 persone nel terremoto che nell'agosto 2016 distrusse Amatrice. Accolte le richuieste del Pm: in tutto 36 anni di detenzione. "E' stata fatta giustizia", il commento a caldo dei familiari delle vittime.Costruite in cemento armato nel 1973-77, le palazzine ex Iacp crollarono senza che nessuno potesse fuggire. Nell'inchiesta venne alla luce la difformità rispetto al progetto approvato, non risultando né antisismiche né abitabili. - (PRIMAPRESS)