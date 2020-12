Rientro pescatori di Mazara del Vallo: oltre 20 miglia da coprire prima dell'arrivo di domani mattina in Sicilia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Secondo “sea radar 24” i 18 pescatori che hanno lasciato Bengasi dopo la liberazione, sono a metà strada, ma ancora in acque internazionali, per raggiungere la loro destinazione di Mazara del Vallo. Le condizioni meteo marine sono buone e i due pescherecci su cui sono imbarcati, l’Antartide e il Medinea, viaggiano alla velocità di circa 9 nodi. L’arrivo a Mazara del Vallo è previsto per domani tra le 8 e le 10. Confermato anche dai loro parenti che mantengono il contatto via radio con le due imbarcazioni. - (PRIMAPRESS)