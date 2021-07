Rientro del Papa a Santa Marta dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Papa Francesco ha fatto ritorno a casa dopo 11 giorni di degenta per un intervento chirurgico al Policlinico Gemelli. Alle 11,45 il Pongtefice ha fatto rientro con l'auto blu del Vaticano entrando dalla Porta Cavalleggeri. Domenica 11 Francesco aveva recitato l'Angelus dall'ospedale.

Ieri dal Vaticano avevano confermato il proseguo delle cure previste e della riabilitazione per consentire, al Santo Padre, di ritornare questa mattina in Vaticano anche se non era stata definita la data di rientro. Il decorso post-operatorio chirurgico dopo il ricovero del 4 luglio scorso si era concluso già lunedì. Ora continuerà la convalescenza a Casa Santa Marta. Il Papa, dopo le dimissioni dal Gemelli, si è recato nella Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare e ringraziare la SalusPopuli Romani. Ad attenderlo a Porta Calleggeri c'erano i giornalisti ma nessuna soste come d'abitudine per il Pontefice per un decorso che tuttavia è stato impegnativo anche se ha continuato a lavorare nella sua posizione di degente. - (PRIMAPRESS)