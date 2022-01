Rielezione Mattarella, Papa: “Il suo servizio essenziale per consolidare l’Unità

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - "Il suo servizio è ancora più essenziale per consolidare l'unità". Con queste parole Papa Francesco ha accolto la rielezione del Presidente Mattarella. Nel telegramma inviato al Capo dello Stato, il Papa formula "i migliori au- guri per lo svolgimento del suo alto compito, che ha accolto con spirito di generosa disponibilità"."In questi tem- pi di pandemia, in cui si sono diffusi molti disagi e incertezze, specialmente nell'ambito lavorativo, ed è aumentata, con la povertà, anche la paura, il suo servizio può trasmettere serenità". - (PRIMAPRESS)