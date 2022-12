Riduzioni emissioni metano: il 21 dicembre a Roma la proposta di un piano di EDF e Amici della Terra

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un piano per le riduzioni delle emissioni di metano verrà presentato il prossimo 21 dicembre alla Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati. Si tratta di un documento di “Indirizzi per una strategia italiana di riduzione delle emissioni di metano della filiera del gas naturale 2022” e contributo, dopo la COP 27, del Tavolo di lavoro con imprese e istituzioni per l’attuazione del Regolamento UE e del Global Methane Pledge Energy Pathway. All'incontro parteciperanno Chiara Braga, VIII Commissione Ambiente, Camera (PD), Ilaria Restifo, Referente per l’Italia EDF Europe Tommaso Franci, Amici della Terra, Marta Bucci, Direttore Proxigas, Luigi Ciarrocchi, Presidente Assorisorse Manfredi Caltagirone*, UNEP - OGMP 2.0. - (PRIMAPRESS)