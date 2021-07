Ricovero programmato Papa per una diverticolite. Buono il bollettino medico del Gemelli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il bollettino medico del Policlinico Gemelli di Roma sul ricovero di Papa Francesco, avvenuto oggi per una stenosi diverticolare sintomatica del colon è tranquillizzante. Il Pontefice dopo l’Angelus di oggi 4 luglio, è stato accolto negli stessi locali della struttura ospedaliera dove venne ricoverato Papa Giovanni Paolo II. L’intervento era stato già programmato con il professor Sergio Alfieri, così come ha riferito la sala stampa vaticana.

Sul ricovero del Papa anche Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato colto di sorpresa per la riservatezza dell’ospedalizzazione ma ha immediatamente inviato al Pontefice un messaggio di pronta guarigione. - (PRIMAPRESS)