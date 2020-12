Ricoveri Covid, Agenas: 9 regioni ancora sopra la soglia delle terapie intensive nell'ultimo monitoraggio

(PRIMAPRESS) - ROMA - I posti letto in reparto occupati da pazienti Covid sono il 38%, in calo e sotto la soglia di allerta. Diminuisconio anche le persone ricoverate in Terapia intensiva, il 31% del totale e ancora, per un punto, sopra la soglia. Così Agenas -agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali- in base alle rilevazioni di ieri 22/12. Il calo sulla settimana è del 4% sui due dati. Ancora sopra la soglia Intensive 9 Regioni e altrettante, in parte sovrapponibili, quelle sopra la soglia Reparti. - (PRIMAPRESS)