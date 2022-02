Riciclaggio e frodi fiscali: l’operazione “Levante” della GdF porta in carcere 75 persone e sequestra 23 mln di euro

(PRIMAPRESS) - ROMA - In corso di esecuzione 75 misure cautelari personali e il sequestro di beni per un valore di circa 23 mln di euro da parte della Dia e della Guardia di Finanza di Bari, in Puglia, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna,Lazio,Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto, nell'ambito dell'operazione 'Levante'. Agli indagati sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità finalizzata a frode fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio, traffico di droga ed estorsioni. - (PRIMAPRESS)