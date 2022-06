Ricerca Aefi-Prometeia: impatto delle fiere vale 22,5 miliardi con 203 mila addetti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un moltiplicatore di business ma anche di turismo d’affari alto-spendente, di servizi specializzati e di posti di lavoro. Una industry, quella fieristica, che con i soli eventi nazionali e internazionali genera un impatto sui territori - tra servizi, trasporti e ospitalità e salari - quantificabile in 22,5 miliardi di euro l’anno di produzione, per un valore aggiunto stimato in 10,6 miliardi di euro pari allo 0,7% del Pil. Effetti macroeconomici aggiuntivi, questi, rispetto al business generato in fiera dalle imprese partecipanti. È il quadro presentato oggi a Roma da Aefi e Prometeia in occasione della 7^ giornata mondiale delle fiere. Lo studio, commissionato da Aefi - Associazione esposizioni fiere italiane - fa il punto su un settore da sempre tra i principali alleati del made in Italy a distanza di diversi anni dall’ultima rilevazione. - (PRIMAPRESS)