Riccione: due ragazze investite dal treno. Chiusa la tratta Rimini-Cattolica per le indagini

(PRIMAPRESS) - RICCIONE - Due ragazze non ancora identificate sono state investite e uccise da un treno ad alta velocità. E' avvenuto stamane alla stazione di Riccione (Rimini). Se- condo le prime informazioni, le due giovani sono arrivate in stazione barcollando e hanno tentato di attraversare i binari. In corso gli accertamenti da parte della polizia ferroviaria. Il traffico ferroviario è stato sospeso tra Rimini e Cattolica in direzione Ancona per consentire all'autorità giudiziaria gli accertamenti e la dimica dell'incidente. Previsti servizi sostitutivi ai treni regionali con degli autobus. - (PRIMAPRESS)