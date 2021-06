Ricatto digitale Colonial Pipeline: la FBI recupera 2,3 mln in bitcoin dagli hacker di DarkSide

(PRIMAPRESS) - USA - A DarkSide la rete di hacker russi che aveva costretto, il 7 maggio scorso, l’oleodotto Usa Colonial Pipeline a pagare un riscatto in bitcoin di 5 milioni, le autorità federali americane hanno bloccato 2,3 milioni di dollari in criptovalute, la metà del riscatto pagato agli hacker. Un duro colpo, come ha spiegato la FBI, al “portafoglio” dei ricattatori digitali che hanno dovuto spiegare alle loro filiali che avevano avuto un disservizio provocato “da un’agenzia delle forze dell’ordine”. Soddisfazione è arrivata dal vice procuratore Generale,Lisa Monaco per aver “giocato” sullo stesso terreno degli hacker. - (PRIMAPRESS)