Ricandidatura Raggi: oggi e domani al voto i grillini sulla piattaforma Rousseau per esprimersi sul doppio mandato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dalle ore 12 di oggi 13 agosto e sino a domani, i 175.825 iscritti certificati del M5S potranno votare sulla piattaforma Rousseau per il cambiamento dello statuto nazionale che vietava il doppio mandato per un rappresentato politico del movimento. Il concetto era quello dell’alternanza perché tutti gli iscritti potessero avere pari opportunità. A scardinare questo principio potrebbe essere la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha già espresso il suo gradimento per un secondo mandato alla guida della complessa capitale d’Italia. Un gradimento quella della prima cittadina, tuttavia, che dovrà passare per il giudizio degli iscritti sulla piattaforma digitale del movimento che regola, ma non sempre, l’attività del M5S. Gli iscritti, loro malgrado, si troveranno a dover essere giudici di un cambiamento statutario fondante del pensiero politico originario dei grillini ma al contempo con quel voto potrebbero anche esprimere un giudizio sull’operato della sindaca di Roma.

Intanto la questione del doppio mandato, che alcuni esponenti del movimento tengono a precisare che "non è deroga", ha sorpreso l’altra sindaca del M5S, Chiara Appendino a Torino. Se l’estensione del mandato venisse sdoganato dai grillini anche per l’Appendino potrebbe esserci la possibilità di ricandidarsi (una parte dei M5S la preferirebbe in un incarico nazionale). Ma qui resta l'interrogativo sul significato di "non deroga". Allora cos'è? - (PRIMAPRESS)