Riaperture: oggi la conferenza Stato-Regioni. Si discute anche dei limiti al chiuso per i ristoranti

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ convocata per oggi 3 giugno (15,00) la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per discutere sulle misure urgenti per il Fondo complementare al Piano di Resilienza ma anche per le misure relative all’emergenza epidemiologica relativamente alle prossime aperture di ristoranti, palestre, piscine e fiere. Dalle prime indiscrezioni le Regioni giudicano troppo restrittiva l’interpretazione, resa nota ieri, dell’ufficio legislativo del ministero per gli Affari regionali sulla riapertura degli esercizi di ristorazione, secondo la quale il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi e che ci si trovi in una zona bianca Il tavolo tecnico segue la richiesta in tal senso inviata ieri dalla conferenza delle Regioni - fanno sapere fonti delle Regioni - L'ipotesi del limite di 4 al chiuso non è stata proposta ufficialmente alle Regioni e non trova riscontro. Nelle interlocuzioni con il governo si è fatto presente che, considerato come le decisioni assunte sino ad ora siano sempre state condivise in un clima assolutamente collaborativo e di rispetto istituzionale, ha sorpreso che l'interpretazione del governo sul tema sia avvenuta in maniera autonoma. Nei giorni scorsi erano emerse linee guida diffuse dal Comitato tecnico scientifico, che contenevano anche indicazioni anche sull’uso della mascherina al ristorante. La proposta di indossarla sempre, anche quando si è seduti al tavolo, tranne quando si mangia o si beve, come suggerito dal Cts, aveva suscitato diverse polemiche. - (PRIMAPRESS)