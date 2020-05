Riaperture Fase 2, Boccia (Affari Regionali): "Sarà una settimana difficile. Se si alza il livello d'allerta interverrà lo Stato"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’apertura di oggi di molti esercizi commerciali ed attività tiene il governo con il fiato sospeso. La Francia è stata costretta a fare marcia indietro per nuovi contagi ed il pericolo che possa accadere in alcune arre d’Italia è pi che possibile. “Dobbiamo essere tutti molto preoccupati perché la settimana che sta iniziando sarà la più difficile". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali Boccia. "Questa e la prossima settimana saranno cruciali per capire se e come riusciremo a convivere con il Covid-19". Annuncia una nuova riunione Stato-Regioni, giovedì, "con nuove proposte unitarie, come l'azzeramento dei tempi delle procedure amministrative". Se nelle Regioni si supera il livello di allerta "e non chiudono,può intervenire lo Stato". - (PRIMAPRESS)