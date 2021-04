Riaperture attività: oggi il Consiglio dei Ministri per decidere sulla road-map della ripresa

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ convocato oggi 21 aprile per le ore 17, il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi che dovrà decidere per le misure urgenti che hanno come obiettivo la graduale ripresa delle attività. Sul tavolo di discussione la road-map delle riaperture delle diverse aree merceologiche ma anche la possibilità di un’estensione del coprifuoco dalle 22 alle 23 così come richiesto dai commercianti e ristoratori. Un prolungamento, tuttavia non scontato perché, di fatto, costituisce quell’argine che era stato voluto per evitare i focolai prodotti dalla calca della movida. E poi c’è ancora il rompicapo della scuola e del problema mai risolto dei trasporti per raggiungere gli istituti. E’ qui che si concentrano le proliferazioni di contagi ma sia il vecchio governo Conte-Speranza che il nuovo governo Draghi-Speranza non ha saputo trovare una formula convincente. Diverse regioni hanno sollecitato l'introduzione dei test salivali prima dell'ingresso in classe. - (PRIMAPRESS)