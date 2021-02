Riapertura impianti sci: ancora semaforo rosso dal Cts per la diffusione delle varianti del virus

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per la stagione turistica sulla neve potrebbe rimanere il semaforo rosso da parte del Comitato Scientifico. E' quanto emergerebbe da una relazione del Cts inviata al Mnistro della Salute, Roberto Speranza rimasto a presidiare il dicastero di via Lungotevere Ripa anche nel neonato governo di Mario Draghi. "Alla luce delle mutate condizioni epidemiologiche dovute alla diffusa circolazione delle varianti del virus,allo stato attuale non appaiono sussistenti le condizioni per ulteriori rilasci delle misure contenitive attuali,incluse quelle previste per il settore sciistico amatoriale". Così il Cts alla richiesta del ministro della Salute Speranza di "rivalutare la sussistenza dei presupposti per la riapertura" dello sci, "rimandando al decisore politico la valutazione sull'adozione di misure più rigorose". L'eventuale mancata riapertura degli impianti sciistici, arriverebbe proprio nella stagione in cui si è vista la maggiore quantità di neve. Sarebbe un duro colpo per l'economia del "turismo bianco" già in ginocchio che così salterebbe l'intera stagioe invernale. Una decisione questa che rispetto al passato governo dovrà passar eanche per il ministrero del Turismo il cuo incarico è stato assegnato a Massimo Garavaglia. - (PRIMAPRESS)