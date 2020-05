Riapertura confini regionali, De Micheli (Trasporti): "Valuteremo i dati sanitari per decidere"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “A metà di questa settimana si farà una valutazione sulla riapertura dei confini regionali".Così la ministra a Infrastrutture e Trasporti De Micheli ha anticipato la road map di governo. ”Bisogna aspettare i dati, noi abbiamo deciso un metodo con le Regioni che ci sembra il più corretto,quello della assoluta e totale trasparenza. Le Regioni danno giorno per giorno i dati sanitari e sui contagi e il Ministero della Salute valuta", spiega. Poi,sulla notizia di un'offerta di Aspi per nuovi investimenti in Autostrade:al governo non è arrivato nulla di formale - (PRIMAPRESS)