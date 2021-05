Rete criminale europea: operazione della Dia contro la 'Ndrangheta in Italia, Germania, Romania e Spagna

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arresti e perquisizioni nell'ambito di una vasta operazione Dia contro la 'ndrangheta in Italia, Germania,Romania e Spagna con il contributo di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza. Nel mirino affiliati attivi nel"locale" di Volpiano (TO), terminale economico della famiglia Agresta di Platì (RC), ed esponenti della famiglia Giorgi, di San Luca (RC),accusati di narcotraffico Sequestrati beni e conti correnti per diversi mln di euro. Smantellata una"rete mafiosa europea", come l'ha definita il presidente dell'Antimafia, Morra. - (PRIMAPRESS)