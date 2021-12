Report Iss Covid: incidenza Rt a 1,13 e accende il semaforo "giallo" per molte regioni. Terapie intensive al 9,6%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Covid,incidenza schizza a 241.Rt a 1,13 Sale da 176 a 241 l'incicidenza settimanale dei casi di Covid-19,mentre l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,13, in lieve calo sulla settimana prima ma al di sopra della soglia epidemica. Lo si legge nel report Iss. In forte aumento i casi non associati a catene di trasmissione (42.675 contro i 37.278 della settimana precedente). Tasso di occupazione terapia intensiva al 9,6% dal precedente 8,5%, e tasso di occupazione aree mediche al 12,1% dal precedente 10,6%. 18 Regioni sono a rischio moderato e una a rischio alto. - (PRIMAPRESS)